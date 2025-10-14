Bernardini de Pace scrive a Beppe Sala | Se la Flotilla prende l' Ambrogino io restituisco il mio

14 ott 2025

Se mai l'Ambrogino d'Oro dovesse essere assegnato alla Global Sumud Flotilla, allora Annamaria Bernardini de Pace restituirebbe indietro il suo ricevuto anni fa. Lo ha fatto sapere la stessa avvocata, tra le specialiste del foro di Milano più note in Italia, in una lettera indirizzata al sindaco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

