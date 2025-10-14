Bernardini De Pace restituirà il suo Ambrogino se verrà consegnato anche alla Flotilla
La spedizione della Flotilla potrebbe ricevere un Ambrogino d'Oro, tale proposta non è piaciuta a Bernardini De Pace che ha scritto una lettera al sindaco Sala dove si dice pronta a restituire il suo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Bernardini de Pace contro la Flotilla, scrive al sindaco Beppe Sala: «Se l'Ambrogino d'Oro andrà a loro, restituisco il mio» - L'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, giudice di Forum in tv, ha scritto una lettera al sindaco di Milano, Giuseppe Sala per esprimere , «sconcerto» per il fatto che il ... Come scrive msn.com