Bernardeschi valuta i suoi outfit | da quello con Beckham alla sua versione Halloween

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo chiesto a Federico Bernardeschi, ospite dell'ottava edizione del Festival dello Sport di Trento,  di dare un voto ad alcuni degli outfit sfoggiati in questi anni, soprattutto fuori dal campo. Dal look speciale con David Beckham a quello particolare a tema Halloween: ecco le "autovalutazioni" del giocatore del Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

