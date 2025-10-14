Bergomi | Dispiace per San Siro ma è giusto demolirlo Due stadi a Milano? Ecco cosa ne penso

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Bergomi, ex difensore, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Giuseppe Bergomi ha parlato al podcast Hot Takes del futuro di San Siro per Inter e Milan. FUTURO SAN SIRO – « Demolirlo? Dico sì perché banalmente giro gli stadi di tutto il mondo e proprio banalmente è difficile andare in bagno a San Siro». STADI IN ITALIA – «Gli stadi ormai sono quasi tutti uguali, tutti con questi anelli che girano attorno, tu entri scendi e puoi fare qualsiasi cosa, andare in bagno, mangiare un panino, fare tutto. San Siro non ha questa funzionalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

