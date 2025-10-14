Bergamo. È stata emessa martedì 14 ottobre l’ordinanza relativa alle “Disposizioni per l’esercizio degli impianti di riscaldamento e misure volte al contenimento dei consumi energetici negli edifici con accesso al pubblico – anno termico 2025-2026”. Con questo provvedimento, il Comune di Bergamo dispone il posticipo della data di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale a martedì 22 ottobre 2025, con periodo di esercizio fino al 7 aprile 2026. Durante tale periodo, gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 14 ore giornaliere, anche suddivise in più fasce, all’interno dell’intervallo compreso tra le ore 5 e le ore 23. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo, l’accensione del riscaldamento posticipata al 22 ottobre