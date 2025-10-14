bergamo fondi pubblici usati per comprare azioni di banca fucino

A Bergamo e dintorni si fanno sempre più insistenti le voci di crescenti difficoltà con le banche finanziatrici del sistema-Fondazioni, le “Opere di bene” fondate da Daniele Nembrini. Secondo alcune fonti interne, le “Opere” stanno vivendo un momento critico perché alcune banche hanno bloccato i finanziamenti. Ma i rapporti di Nembrini e delle sue (ex) Fondazioni con le banche affondano nel tempo, raccontano un’altra verità e aprono nuove piste: come quella di fondi pubblici che avrebbero dovuto essere destinati esclusivamente alla formazione professionale, per un importo di 3,5 milioni, utilizzati invece da Nembrini per acquistare quote di un importante istituto privato di credito romano, la Banca del Fucino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

