Beni confiscati immobile via Cefaly da dimora dei boss ad albergo sociale

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre alle ore 10,00, nell’immobile confiscato alla mafia e riqualificato in via Francesco Mannino Cefaly n. 16, il sindaco Enrico Trantino, l’assessore ai beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo e il consulente a titolo gratuito Michele Cristaldi, annunceranno la destinazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

beni confiscati immobile viaBeni confiscati, immobile di via Cefaly a Catania da dimora dei boss ad Albergo Sociale - 00, nell’immobile confiscato alla mafia sito in via Cefaly 16, di cui recentemente sono stati consegnati i lavori di riqualificazione, il sindaco Enrico Trantino, l’as ... Segnala msn.com

beni confiscati immobile viaBene confiscato alla mafia in Canavese: ecco cosa diventerà - Un tempo era il simbolo del potere criminale, oggi diventa un presidio di protezione e solidarietà. Si legge su giornalelavoce.it

Ecco dove si trovano (da Brescia al Garda) i beni confiscati alle mafie e ancora non assegnati - L’immobile di via Tiepolo, confiscato alla criminalità organizzata che ricicla i propri soldi sul Garda, verrà destinato a un progetto denominato «Civico D- Secondo brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Beni Confiscati Immobile Via