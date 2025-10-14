Benevento tre arresti per spaccio di cocaina e crack | indagini della Squadra Mobile

L’operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari per spaccio di cocaina e crack, ricostruendo una rete di distribuzione attiva dal febbraio al luglio 2024. Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Benevento ha dat o esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone nei confronti di un trentunenne, di un ventisettenne e di una trentacinquenne di Benevento la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a vari episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it