Benevento tre arresti per spaccio di cocaina e crack | indagini della Squadra Mobile
L’operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari per spaccio di cocaina e crack, ricostruendo una rete di distribuzione attiva dal febbraio al luglio 2024. Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Benevento ha dat o esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone nei confronti di un trentunenne, di un ventisettenne e di una trentacinquenne di Benevento la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a vari episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altre letture consigliate
Convalidati gli arresti dei quattro giovanissimi coinvolti nella violenta spedizione punitiva a Montesarchio. La chiamata dal locale, le auto che arrivano e l’inferno scatenato davanti alla discoteca: tutti i dettagli dai filmati delle telecamere #benevento #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Droga ordinata via app e consegnata a domicilio, tre arresti a Benevento - Prendevano le "ordinazioni" di cocaina e crack sulle app di messaggistica, poi organizzavano la consegna a domicilio: a Benevento arrestate tre ... fanpage.it scrive
Sannio, scoperta articolata rete di spaccio: vendita via messaggi e consegna ‘porta a porta’. Tre arresti - Nella giornata odierna, la Polizia di Stato di Benevento ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale sannita, nei confronti ... Scrive ntr24.tv
Spaccio di cocaina e crack porta a porta nel Benevenetano, tre arresti - Lo documenta una indagine della polizia di Benevento che ha dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip sannita, che ha portato in carcere ... Da msn.com