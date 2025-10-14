Benessere e corretti stili di vita i consigli dell' esperto per i primi anni di vita

Martedì 21 ottobre alla Sala Manoni 2.0 in Corso Giuseppe Garibaldi si tiene una serata informativa aperta a tutti sulla prevenzione, l’alimentazione e gli stili di vita. Il focus, per l'occasione, è rivolto alla maternità e alla crescita. Il titolo dell'evento è “I primi 1000 giorni di vita: dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

A partire dai 60 anni circa, anche nell’uomo si possono verificare cambiamenti fisiologici. È quello che accade quando si manifesta l’andropausa. Grazie alla prevenzione e a corretti stili di vita, possiamo però favorire il benessere delle vie urinarie e della prost - facebook.com Vai su Facebook

Benessere e corretti stili di vita, i consigli dell'esperto per i primi anni di vita - 0 in Corso Giuseppe Garibaldi si tiene una serata informativa aperta a tutti sulla prevenzione, l’alimentazione e gli stili di vita. forlitoday.it scrive

Napoli, presentato “Stili di Vita – Villaggio del Benessere”: salute, sport e cultura digitale tra i giovani - Nella sede del Comitato Regionale Coni Campania, a Napoli, è stato presentato il progetto “Stili di Vita – Villaggio del Benessere”, un’iniziativa ... pupia.tv scrive

Salute, gli istituti scolastici fanno squadra per educare a corretti stili di vita - I corretti stili di vita, quelli utili a promuovere benessere e salute, si imparano a scuola e dalla scuola si possono trasmettere alla famiglia diventando abitudini quotidiane. Si legge su 055firenze.it