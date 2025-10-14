Benedetta Scuderi altra figuraccia a Quarta Repubblica | Quei numeri dove li ha presi?

Liberoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benedetta Scuderi in tilt. L'europarlamentare di Europa Verde, reduce dalla missione diretta a Gaza della Flotilla, è ospite di Quarta Repubblica. In onda lunedì 13 ottobre, la Scuderi viene messa di fronte alla realtà dei fatti. "Se Hamas avesse liberato prima gli ostaggi non saremmo a 65mila morti. Bastava non scatenare il 7 ottobre", fa subito notare Fausto Biloslavo. Parole che scatenano subito la Scuderi: "Ma quando li stava rilasciando Israele ha ricominciato a bombardare, ma per favore". "Mi scusi - interviene il giornalista -, io non l'ho interrotta. Ricordiamoci che di quei 65mila morti, 2030mila sono combattenti di Hamas, poi ci sono bambini, donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

