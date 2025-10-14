bene i bad boys sconfitto alghero

Domenica in chiaroscuro per il tennis pratese nella seconda giornata di serie A: il Tc Bisenzio conquista una preziosa vittoria casalinga contro il Tc Alghero per 4-2, mentre il Tc Prato femminile deve arrendersi in trasferta all’AT Verona, campione d’Italia in carica. La squadra del Fabbricone, in A2 maschile, centra così il secondo successo nel girone grazie a una prova di carattere e al sostegno di un pubblico caloroso. Dopo i singolari il punteggio era in equilibrio sul 2-2: Matteo Mesaglio ha superato Luca Fasciani 6-1 6-0, mentre Samuele Pieri ha firmato il punto più sorprendente battendo Gabriele Maria Noce 3-6 6-2 7-6 (7-4). 🔗 Leggi su Lanazione.it

