ben 130 capolavori di una cinquantina di grandi artisti sono ospitati a villa manin a passariano di codroipo in provincia di udine fino al 26 aprile

P assariano di Codroipo (Ud), 14 ott. (askanews) – Ben 130 capolavori di una cinquantina di grandi artisti dell'Ottocento e del Novecento e provenienti da 42 musei europei e americani. Una mostra unica, di respiro internazionale e allestita negli spazi restaurati dell'Esedra di levante del magnifico complesso dogale di Villa Manin a Passariano di Codroipo, in provincia di Udine. Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni, la mostra a Villa Marin, Udine. È Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni, l'attesissima esposizione che ha aperto al pubblico l'11 ottobre e resterà aperta fino 12 al aprile 2026: è uno degli eventi di punta di GO! 2025&Friends, il cartellone di appuntamenti che affianca il programma ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura, offrendo proposte culturali in tutto il territorio regionale.

