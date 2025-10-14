Belvedere Firenze | il 15 ottobre ultimo appuntamento in musica
Firenze, 14 ottobre 2025 – Ultima settimana di programmazione per “Forte in musica” che mercoledì 15 ottobre alle 19:30 vedrà i due musicisti fiorentini Alessandro Cianferoni e Stefano Tamborrino presentare il loro ultimo album “Don’t kill anybody”, un crocevia unico di stili e sonorità. Un paesaggio sonoro ricco e cinematografico, che riesce a essere al tempo stesso familiare e destabilizzante. Le composizioni sono organizzate e concepite seguendo architetture tipiche della musica elettronica. Diversamente da quanto potrebbe suggerire un primo ascolto, tuttavia, tutto il contenuto è suonato e modellato acusticamente, per poi essere processato attraverso molteplici mezzi tecnici che i due musicisti portano anche nei loro live set. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quanto è difficile scrive l’amore. Questa è la mia ultima canzone ed ha avuto un posto incredibile per nascere. Il tramonto più bello di Firenze - Forte Belvedere e @massimilianolarocca e @alice_chiari con me Grazie a @francescolettieriofficial per il video! #il - facebook.com Vai su Facebook
Belvedere Firenze, con classe - Tra gli appuntamenti di questa settimana le pagine di Dario Fabbri e le parole in musica di Federica Ottombrino ... Come scrive msn.com
Firenze, il Forte Belvedere riapre il 24 giugno (fino al 15 ottobre): gratis per i residenti - Forte Belvedere sarà aperto gratuitamente per tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze dal 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono della città: lo dispone una delibera dell'assessore ... Da corrierefiorentino.corriere.it
Riapre Forte Belvedere a Firenze, gratis per i residenti - Forte Belvedere sarà aperto gratuitamente per tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze dal 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono della città: lo dispone una delibera dell'assessore ... Secondo ansa.it