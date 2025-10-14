Belvedere Firenze | il 15 ottobre ultimo appuntamento in musica

Firenze, 14 ottobre 2025 – Ultima settimana di programmazione per “Forte in musica” che mercoledì 15 ottobre alle 19:30 vedrà i due musicisti fiorentini Alessandro Cianferoni e Stefano Tamborrino presentare il loro ultimo album “Don’t kill anybody”, un crocevia unico di stili e sonorità. Un paesaggio sonoro ricco e cinematografico, che riesce a essere al tempo stesso familiare e destabilizzante. Le composizioni sono organizzate e concepite seguendo architetture tipiche della musica elettronica. Diversamente da quanto potrebbe suggerire un primo ascolto, tuttavia, tutto il contenuto è suonato e modellato acusticamente, per poi essere processato attraverso molteplici mezzi tecnici che i due musicisti portano anche nei loro live set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

