Bellini torna a Palermo | la Sonnambula risveglia il Teatro Massimo dopo 25 anni
Dopo un quarto di secolo di silenzio, il sogno di Amina riemerge tra le luci del Teatro Massimo di Palermo. Da venerdì 17 ottobre, alle ore 20:00, il capolavoro del belcanto di Vincenzo Bellini, La Sonnambula, torna in scena con una nuova lettura firmata dalla regista catalana Bárbara Lluch. Un ritorno attesissimo che unisce tradizione e introspezione psicologica, in un allestimento che racconta l’eterna tensione tra apparenza e verità. Un allestimento internazionale per un capolavoro siciliano. La produzione nasce da una collaborazione tra quattro prestigiose istituzioni liriche: il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Real di Madrid, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona e il New National Theatre di Tokyo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
