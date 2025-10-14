Dopo un quarto di secolo di silenzio, il sogno di Amina riemerge tra le luci del Teatro Massimo di Palermo. Da venerdì 17 ottobre, alle ore 20:00, il capolavoro del belcanto di Vincenzo Bellini, La Sonnambula, torna in scena con una nuova lettura firmata dalla regista catalana Bárbara Lluch. Un ritorno attesissimo che unisce tradizione e introspezione psicologica, in un allestimento che racconta l’eterna tensione tra apparenza e verità. Un allestimento internazionale per un capolavoro siciliano. La produzione nasce da una collaborazione tra quattro prestigiose istituzioni liriche: il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Real di Madrid, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona e il New National Theatre di Tokyo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Bellini torna a Palermo: la “Sonnambula” risveglia il Teatro Massimo dopo 25 anni