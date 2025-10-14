Sulla costa vastese, dove l'Adriatico accarezza antiche spiagge sabbiose e il vento marino racconta storie di tradizione e bellezza, i capelli vivono una sfida quotidiana contro gli elementi. Parrucchiere a Vasto: servizi esclusivi per capelli sani e luminosi su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

© Donnemagazine.it - Bellezza resistente al mare: come prendersi cura dei capelli sulla costa abruzzese