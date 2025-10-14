' Belle Époque Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo' | la nuova mostra di Palazzo Blu
Presentata martedì 14 ottobre a Palazzo Blu la mostra d'autunno che celebra la stagione d’oro dell’arte europea attraverso lo sguardo raffinato di tre grandi pittori italiani nella Parigi della modernità. Dal 15 ottobre 2025 al 7 aprile 2026, Palazzo Blu presenta ‘Belle Époque. Pittori italiani a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Toulouse-Lautrec – A Voyage in Paris of the Belle Époque, on exhibit at the Museo degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata. Discover More - facebook.com Vai su Facebook
Boldini, De Nittis, Zandomeneghi: tre pittori italiani nella Parigi della Belle Époque - Fono ad aprile 2026 Palazzo Blu a Pisa ospita un mostra con oltre cento opere provenienti dai più importanti musei d'Europa ... Si legge su intoscana.it
Belle epoque a Palazzo Blu. In mostra cento capolavori - Dal 15 ottobre al 7 aprile Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo. Scrive msn.com
Carrara, in mostra la pittura italiana della Belle Époque - Sempre alla ricerca degli aspetti più intriganti della cultura e quasi si trattasse di un libro da sfogliare, la Fondazione Giorgio Conti di Carrara propone un nuovo capitolo ... Segnala lanazione.it