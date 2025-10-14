Esordio con vittoria in serie C maschile per la Kabel. Prova di carattere della squadra di Mirko Novelli, che in una serata non brillantissima, su un campo difficile come quello di Rufina, conquista comunque il primo successo del suo campionato, imponendosi per 3-2 sulla Polisportiva Remo Masi, al termine di una sfida giocata punto su punto e nella quale Prato ha mostrato i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Nel primo set Prato parte con Alpini in regia, Conti e Romei al centro, Menchetti, Bandinelli e Mattia Civinini ad attaccare, Jordan Civinini libero. Inizio incerto e falloso dei pratesi e ben più concreto e deciso di Rufina, che sale sul 16-13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bella vittoria della Kabel contro Rufina