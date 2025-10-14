SAN GIOVANNI La Galli va vicinissima al colpaccio sul parquet di Milano ma a un secondo dalla sirena è un canestro di Tava a regalare la vittoria alle lombarde per 74-73. L’ultimo tentativo di Bernardi, andato a segno, arriva purtroppo a sirena già suonata, vanificando una prestazione di alto livello da parte delle ragazze sangiovannesi che partono forte nel primo periodo, chiuso avanti 22-17, grazie a una difesa aggressiva e alla precisione al tiro. Nel secondo quarto Milano reagisce con Toffali, che trascina le compagne al sorpasso sul 35-34 all’intervallo lungo. Nella terza frazione le valdarnesi ritrovano brillantezza e, spinte dai canestri di Favre e Oliveira, raggiungono un vantaggio di otto punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Beffa atroce per la Galli. Sconfitta dall’ultimo tiro