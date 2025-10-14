Beautiful streaming replica puntata 14 ottobre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Sheila parla con Deacon del matrimonio che vorrebbe finalmente annunciare, ma lui continua a rimandare preoccupato per le parole di Hope. Sheila ne resta ferita. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
