Beautiful Love debutta a JAZZMI con Andreoli e Tomelleri
Ritorno in grande stile per Elena Andreoli e Paolo Tomelleri: il 26 ottobre, nel foyer del Teatro degli Arcimboldi di Milano durante JAZZMI, la coppia artistica presenterà in anteprima nazionale Beautiful Love, il nuovo album appena uscito. Un appuntamento pensato per ascoltare da vicino una visione del jazz che accarezza la tradizione e la rinnova . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
