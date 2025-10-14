Beatrice Chebet la regina del mezzofondo | Ringrazio Dio per i miei successi Battocletti? Vincerà i Mondiali e le Olimpiadi

(Adnkronos) – Per Beatrice Chebet è una questione di pagine. A volte ancora da scrivere, altre volte da rileggere. Archiviati i Mondiali di atletica a Tokyo, per la regina del mezzofondo è il momento di godersi il suo Kenya e il riposo meritato: "Non nascondo sia una bella sensazione, sono soddisfatta per il doppio oro".

#Tokyo2025 Iconica Nadia Battocletti insieme alle leggende Beatrice Chebet e Faith Kipyegon

StraordiNADIA Cercasi altri aggettivi per la grandezza di Battocletti. Onore alla regina Beatrice Chebet e a Faith Kipyegon. Ma una corona in testa, ben salda, ce l'ha anche l'azzurra. Dopo l'argento nei 10000 questo bronzo mondiale nei 5000 (super tattici)

