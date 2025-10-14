Beatrice Chebet la regina che corre tra passato e futuro | Ogni pagina nuova è un traguardo

Archiviati i Mondiali di Tokyo, Beatrice Chebet si è presa qualche giorno per respirare l’aria di Iten, la città keniota ribattezzata “Home of Champions”. È qui che ha costruito l’ennesimo capolavoro: doppio oro nei 5.000 e 10.000 metri, a coronamento di un biennio formidabile iniziato con il doppio titolo olimpico a Parigi 2024 e impreziosito dai record del mondo (13’58”06 sui 5.000 e 28’54”14 sui 10.000). Numeri che la collocano tra le più grandi di sempre, ma che lei racconta con la consueta sobrietà: “Sono soddisfatta, è andata come speravo”. Dalla Rift Valley al mondo: un percorso scritto a falcate. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

