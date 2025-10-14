Beatrice Borromeo nata la figlia | il nome scelto è un omaggio meraviglioso a nonna Marta Marzotto

Principato di Monaco in festa. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno allargato la grande famiglia Grimaldi con l'atteso arriivo di una femminuccia. La giornalista ha infatti partorito la sua prima figlia, dopo i due maschietti, Stefano e Francesco.Beatrice Borromeo mamma per la terza voltaA. 🔗 Leggi su Today.it

