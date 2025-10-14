Beatrice Borromeo mamma per la terza volta | è nata Bianca Carolina Marta
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. Dopo due maschi, Stefano e Francesco, hanno avuto una bambina. Il suo nome? Bianca Carolina Marta. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it
