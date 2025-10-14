Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta | è nata Bianca

La coppia ha dato il benvenuto a una bambina, la prima dopo Stefano e Francesco. Nessuna indiscrezione ulteriore è stata diffusa, compresa la data di nascita, in linea con la privacy che da sempre contraddistingue la famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta: è nata Bianca

