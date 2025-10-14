Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori per la terza volta è nata Bianca Carolina Marta

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. È nata Bianca Carolina Marta, come anticipato dalla testata Paris Match, un nome che omaggia le due nonne della prima figlia femmina della coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

