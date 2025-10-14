Beatles di Sam Mendes | James Norton sarà il manager Brian Epstein
L’attore inglese James Norton interpreterà Brian Epstein, l’influente manager dei Beatles, nel prossimo film biografico musicale in quattro parti diretto da Sam Mendes. Norton, 40 anni, è apparso di recente in un altro film biografico musicale, “Bob Marley: One Love”, uscito lo scorso anno, nel ruolo del produttore discografico Chris Blackwell. Tra i suoi altri crediti figurano la miniserie di Netflix “House of Guinness” e la terza stagione di “ House of the Dragon ” per HBO. James Norton reciterà in “ The Beatles — A Four-Film Cinematic Event “, come è stato soprannominato l’insolito progetto, al fianco di Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harrison Dickinson in quello di John Lennon e Barry Keoghan in quello di Ringo Starr, e Joseph Quinn in quello di George Harrison. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altre letture consigliate
Announced: the Female Cast of the Beatles Films Directed by Sam Mendes. What Do You Think of These Choices? by @sabrimasceThe actresses who will make up the female cast of the Beatles films directed by Sam Mendes, set to be released in spring 20 Vai su X
Si compone il mosaico dei 4 film su The Beatles di Sam Mendes: ecco chi interpreterà i Fab Four e gli altri ruoli principali - facebook.com Vai su Facebook
Beatles Films From Sam Mendes Cast James Norton as Manager Brian Epstein - James Norton is set to play Beatles manager Brian Epstein in Sam Mendes’ Beatles project, titled “The Beatles – A Four- Scrive msn.com
‘Beatles’ Movies: James Norton to Play Band’s Manager Brian Epstein - English actor James Norton will play Brian Epstein, the influential manager of the Beatles, in the upcoming four- Riporta yahoo.com
James Norton Eyed For Beetles Manager Brian Epstein In ‘The Beetles — A Four-Film Cinematic Event’ - James Norton is set to play Beetles manager Brian Epstein in in Sam Mendes’ The Beatles — A Four- Da msn.com