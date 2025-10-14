Beatles di Sam Mendes | James Norton sarà il manager Brian Epstein

L’attore inglese James Norton interpreterà Brian Epstein, l’influente manager dei Beatles, nel prossimo film biografico musicale in quattro parti diretto da Sam Mendes. Norton, 40 anni, è apparso di recente in un altro film biografico musicale, “Bob Marley: One Love”, uscito lo scorso anno, nel ruolo del produttore discografico Chris Blackwell. Tra i suoi altri crediti figurano la miniserie di Netflix “House of Guinness” e la terza stagione di “ House of the Dragon ” per HBO. James Norton reciterà in “ The Beatles — A Four-Film Cinematic Event “, come è stato soprannominato l’insolito progetto, al fianco di Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harrison Dickinson in quello di John Lennon e Barry Keoghan in quello di Ringo Starr, e Joseph Quinn in quello di George Harrison. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

