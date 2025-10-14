Battipaglia ErasmusDays 2025 all’Istituto Comprensivo A Gatto

Ha avuto un grande successo l’evento di apertura della settimana dedicata agli #ErasmusDays 2025 presso l’ Istituto Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia. Un incontro ricco di emozioni, testimonianze e condivisioni che ha messo al centro i valori dell’Unione Europea come esperienza da vivere e condividere anche grazie al programma Erasmus+. Alla manifestazione hanno preso parte la Dirigente Scolastica, dott.ssa Ada Serafini, l’assessore alle politiche scolastiche del comune di Battipaglia, dott. Antonio Fiorillo, il team per l’Internazionalizzazione e i ragazzi delle classi I della scuola secondaria di I grado. 🔗 Leggi su Zon.it

