Batteria scarica? Ecco come far durare di più lo smartphone

C’è chi non sopporta veder scendere il livello della batteria sotto il 20%, chi vive con il caricabatterie sempre in tasca e chi ha ormai accettato che lo smartphone non arrivi mai a sera. Ma la buona notizia è che, con alcuni accorgimenti semplici e mirati, la durata della carica può aumentare in modo sensibile — e senza dover rinunciare alle funzioni che rendono il telefono “intelligente”. Attenzione allo schermo. Il display è il componente che più consuma energia. Ridurre la luminosità o impostarla su automatica è il primo passo per allungare la vita della batteria. Anche il tempo di blocco schermo incide molto: se si riduce il tempo di inattività prima dello spegnimento, si risparmia ogni giorno una quantità sorprendente di energia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

