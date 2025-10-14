Battere il Covid sul tempo | nasce ConvMut l’algoritmo che anticipa l’evoluzione del virus

Un team di ricercatori italiani ha sviluppato un software innovativo per anticipare le mosse del SARS-CoV-2. Questo strumento permette di prevedere quali varianti del virus prenderanno il sopravvento, facilitando lo sviluppo di vaccini e farmaci anti-Covid più efficaci e tempestivi. Il progetto nasce da una collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup), il Politecnico di Milano e l’INMI “Lazzaro Spallanzani” IRCCS di Roma. Il software, chiamato ConvMut, si basa su un affascinante fenomeno biologico: l’ evoluzione convergente. In natura, specie anche molto diverse tra loro a volte sviluppano caratteristiche simili per adattarsi allo stesso ambiente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altre letture consigliate

Vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid gratuite nei centri ASST Sette Laghi sabato e domenica. - facebook.com Vai su Facebook

Covid. Nasce il progetto PMLAb per pazienti immunocompromessi - La gestione del paziente immunocompromesso con Covid richiede una particolare attenzione, che si concretizza con le Profilassi Pre- Scrive quotidianosanita.it

A Bari nasce un bosco dedicato alle vittime del Covid - E' stato inaugurato a Bari, nel quartiere Japigia, alla presenza, fra gli altri, del sindaco Vito Leccese, e degli assessori all'Ambiente, Elda Perlino ... Come scrive rainews.it

Nasce lo scudo anti-Covid: farmaco più super vaccino per sbarrare la strada al virus - sottostimati rispetto alla realtà perché molte persone, anche se con sintomi, non fanno il tampone e quindi non ... Secondo repubblica.it