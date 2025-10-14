Batman & Robin | il cast aveva il cuore a pezzi quando scoprì che il pubblico aveva odiato il film

Dopo l'accoglienza pessima della pellicola di Joel Schumacher, tutto il cast era a pezzi, semplicemente devastato dall'odio del pubblico Come è noto, Batman & Robin ha quasi ucciso il franchise cinematografico dedicato al Cavaliere Oscuro che dovette attendere altri nove anni prima di riprendersi con l'arrivo di Christopher Nolan e la sua trilogia. Nonostante la pessima accoglienza ricevuta all'epoca, che devastò completamente il cast del film di Joel Schumacher, Chris O'Donnell conserva dei bei ricordi della prima volta che ha lavorato con Alicia Silverstone in un servizio fotografico per il numero di giugno 1995 di GQ. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Batman & Robin: il cast aveva il cuore a pezzi quando scoprì che il pubblico aveva odiato il film

