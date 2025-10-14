DC Studios e Warner Bros. stanno puntando enormemente sull’iconico Cavaliere Oscuro, con una moltitudine di nuovi progetti in sviluppo. Che si tratti del rilanciato Universo DC (DCU) o delle amate storie autonome di DC Elseworlds, BatmanBruce Wayne rimane il fulcro dell’intrattenimento supereroistico. Dagli esordi in Detective Comics n. 27 nel 1939, Batman, il miliardario vigilante noto per l’uso di tecnologia avanzata e un’immensa ricchezza (nonostante l’assenza di superpoteri innati), è diventato uno degli eroi DC più potenti e influenti. Questa popolarità garantisce un futuro cinematografico e televisivo incredibilmente ricco per il protettore di Gotham City. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Batman: La guida completa a tutti i film e serie TV DC Studios in arrivo (DCU e Elseworlds)