Dopo i casi sempre più frequenti di piloti sorpresi a bere prima di mettersi ai comandi, Japan Airlines dichiara tolleranza zero e lancia una campagna di controlli a tappeto senza precedenti. La compagnia aerea, una delle più puntuali del mondo, ha annunciato l’introduzione di test medici obbligatori, incluse analisi del fegato, per identificare i piloti che abusano sistematicamente di alcol. Una decisione necessaria, che arriva dopo una serie di incidenti che hanno causato enormi disagi ai passeggeri e hanno spinto il Ministero dei Trasporti giapponese a inviare un richiamo formale al vettore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Basta piloti ubriachi ai comandi, devono smettere di bere prima di volare”: la stretta di Japan Airlines. Test del sangue obbligatori per scovare l’abuso cronico di alcol e salvare i voli