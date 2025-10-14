Bassano Storico il rally di Montemezzo dura poco

Il Rally Storico Città di Bassano, corso tra Venerdì e Sabato come prova del Trofeo Rally di Zona due, non ha sorriso ad Andrea Montemezzo. Il pilota di Rovolon, sempre affiancato dall'inossidabile Andrea Fiorin sull'Opel Kadett GSI gruppo A curata da Tuning Carenini, apriva le danze al Venerdì. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

