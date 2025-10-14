Basket la Virtus Bologna sfida Monaco per tornare al successo in Eurolega

Dopo la vittoria contro il Real Madrid nella gara di apertura, la Virtus Bologna ha rimediato le prime due sconfitte del suo percorso nell ‘Eurolega 2025-2026. Le V-Nere hanno infatti prima ceduto il passo al Valencia e successivamente sono stati battuti anche dal Paris Basketball, concludendo le prime due trasferte europee senza successi. Questa settimana la massima competizione europea propone il secondo doppio turno settimanale della stagione, con la squadra bolognese che affronterà prima l’ AS Monaco in casa e poi sarà impegnata in trasferta contro Lyon-Villeurbanne. L’obiettivo è quello di tornare a vincere, risalendo la classifica che ora vede le V-Nere in diciassettesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna sfida Monaco per tornare al successo in Eurolega

