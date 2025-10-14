basket il sorprendente dream pisa domina a rosignano nella prima di divisione regionale 2

Pisa, 13 ottobre 2025 – Non poteva esserci esordio migliore, nella stagione e nella categoria, per il giovane DREAM Basket Pisa, che ha travolto a Rosignano la locale Dinamo, nel posticipo della prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno condotto in testa fin dal primo minuto, chiudendo di fatto il match al riposo e doppiando quasi i padroni di casa al fischio finale.. LA CRONACA – I gialloblù sono partiti in quarta, riuscendo ad imporre un ritmo elevato all’incontro, facendo emergere la differenza di valori già nel primo quarto, terminato sul 9-27. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

