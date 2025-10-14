Basket DR1 | Meomartini ancora a secco di successi squadra in netta crescita
Tempo di lettura: 2 minuti È iniziato il campionato di DR1 e il G.S. Dil. Meomartini ha disputato le prime 4 gare del calendario. Ancora nessun successo per i giovanissimi atleti allenati da coach Stefano Capitanio, ma tutti i dati raccolti (punti fatti, punti di distacco dalla squadra avversaria, rimbalzi presi ecc) sono in crescita. È il segno che la scelta di schierare in un campionato senior un gruppo composto da atleti under, con il solo aiuto di due “over” (Raffaele Tulimiero e Daniele Falzarano) darà i suoi frutti nel medio-lungo periodo e che non va analizzata alla luce dei soli risultati, bensì del miglioramento ponderale del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
