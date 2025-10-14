Basket Divisione regionale 1 Scirea blitz thriller

Sport.quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bella vittoria per il Gaetano Scirea, che riscatta il ko in volata dell’esordio contro gli Aviators Lugo, con un altro finale al cardiopalma, questa volta vittorioso: 78-82 è il finale (parziali 24-20; 44-43; 60-66) sul campo della Raggisolaris Academy Faenza, al termine di un match vibrante e sempre in bilico. La partita corre tutta sul filo dell’equilibrio, con Faenza (la squadra ‘satellite’ della società che è al primo posto in serie B) che prova a guidare la sfida nel primo tempo grazie al duo Gorgati-Camparevic, per poi inseguire per larghi tratti nella ripresa contro una Bertinoro trascinata da un indomabile Biandolino (19 punti per lui). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket divisione regionale 1 scirea blitz thriller

© Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz thriller

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket divisione regionale 1Basket Divisione Regionale 1, in vetta spicca il trio Astro, Elmas e Cus Cagliari - Dopo due giornate di Divisione Regionale 1 di basket è il terzetto composto da Astro, Elmas e Cus Cagliari a guidare la classifica. Segnala unionesarda.it

basket divisione regionale 1Dopo due giornate di Divisione regionale 1 la Gea Grosseto in testa alla classifica - Dopo due giornate di Divisione regionale 1 fanno compagnia alla Gea in testa alla classifica le lucchesi e il Valdicornia Venturina ... Secondo grossetosport.com

Basket, Divisione Regionale 1: pesante sconfitta casalinga per la Bvc Sanremo contro il Next Step Rapallo - Divisione Regionale 1, terza giornata: la Bvc Sanremo cede nettamente in casa contro il Next Step Rapallo per 44- Come scrive imperiapost.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Divisione Regionale 1