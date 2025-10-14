Basket Divisione regionale 1 Scirea blitz thriller

Bella vittoria per il Gaetano Scirea, che riscatta il ko in volata dell’esordio contro gli Aviators Lugo, con un altro finale al cardiopalma, questa volta vittorioso: 78-82 è il finale (parziali 24-20; 44-43; 60-66) sul campo della Raggisolaris Academy Faenza, al termine di un match vibrante e sempre in bilico. La partita corre tutta sul filo dell’equilibrio, con Faenza (la squadra ‘satellite’ della società che è al primo posto in serie B) che prova a guidare la sfida nel primo tempo grazie al duo Gorgati-Camparevic, per poi inseguire per larghi tratti nella ripresa contro una Bertinoro trascinata da un indomabile Biandolino (19 punti per lui). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz thriller

