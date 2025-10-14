Basket Champions League | Trapani sfiora la rimonta ma viene sconfitta di misura da Tofas Bursa
Seconda partita e seconda sconfitta per Trapani nella Champions League di basket 2025-2026. I siciliani sono stati sconfitti in casa da Tofas Bursa, che si è imposta per 89-91. I turchi hanno dominato il match già dalle prime battute con gli isolani costretti ad inseguire per tutte e quattro le frazioni, riavvicinandosi solo nel finale e sfiorando una clamorosa rimonta. Non sono bastati i 14 punti di Amar Alibegovic, assistito dai 13 di Ford e Sanogo. Top scorer del match Marek Blazevic con 21 punti. Inizio di partita equilibrato, i turchi vanno avanti ma i siciliani pareggiano subito sul 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
