Seconda partita e seconda sconfitta per Trapani nella Champions League di basket 2025-2026. I siciliani sono stati sconfitti in casa da Tofas Bursa, che si è imposta per 89-91. I turchi hanno dominato il match già dalle prime battute con gli isolani costretti ad inseguire per tutte e quattro le frazioni, riavvicinandosi solo nel finale e sfiorando una clamorosa rimonta. Non sono bastati i 14 punti di Amar Alibegovic, assistito dai 13 di Ford e Sanogo. Top scorer del match Marek Blazevic con 21 punti. Inizio di partita equilibrato, i turchi vanno avanti ma i siciliani pareggiano subito sul 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Champions League: Trapani sfiora la rimonta ma viene sconfitta di misura da Tofas Bursa