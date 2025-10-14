Partita oggettivamente brutta al Sap Garden di Monaco di Baviera, dove il Bayern ospitava l’EA7 Emporio Armani Milano, con percentuali bassissime, tanti errori e alla fine una giornata inguardabile per troppi biancorossi vale la sconfitta per i ragazzi di Ettore Messina. Terzo ko consecutivo ed ennesima occasione sprecata contro una squadra tedesca non irresistibile. Match che inizia con una bella tripla di Shields dopo un rimbalzo di Booker, in un avvio con percentuali basse e due squadre che faticano a trovare la via del canestro. Così Olimpia che non trova altri punti fino quasi a metà quarto, quando lo stesso Booker prende un rimbalzo sulla tripla di Shields e Milano avanti 8-6 poco dopo 5’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, alla fiera degli orrori il Bayern batte Milano in Eurolega