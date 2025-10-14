Basket alla fiera degli orrori il Bayern batte Milano in Eurolega

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita oggettivamente brutta al Sap Garden di Monaco di Baviera, dove il Bayern ospitava l’EA7 Emporio Armani Milano, con percentuali bassissime, tanti errori e alla fine una giornata inguardabile per troppi biancorossi vale la sconfitta per i ragazzi di Ettore Messina. Terzo ko consecutivo ed ennesima occasione sprecata contro una squadra tedesca non irresistibile. Match che inizia con una bella tripla di Shields dopo un rimbalzo di Booker, in un avvio con percentuali basse e due squadre che faticano a trovare la via del canestro. Così Olimpia che non trova altri punti fino quasi a metà quarto, quando lo stesso Booker prende un rimbalzo sulla tripla di Shields e Milano avanti 8-6 poco dopo 5’. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket alla fiera degli orrori il bayern batte milano in eurolega

© Oasport.it - Basket, alla fiera degli orrori il Bayern batte Milano in Eurolega

Altre letture consigliate

basket fiera orrori bayernBasket, alla fiera degli orrori il Bayern batte Milano in Eurolega - Partita oggettivamente brutta al Sap Garden di Monaco di Baviera, dove il Bayern ospitava l’EA7 Emporio Armani Milano, con percentuali bassissime, tanti ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Fiera Orrori Bayern