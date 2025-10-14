Bartolo Longo sarà santo | Latiano ringrazia con celebrazione eucaristica e processione

Brindisireport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LATIANO - La comunità latianese si prepara alla canonizzazione del concittadino Bartolo Longo, con delle giornate dedicate alla preparazione spirituale, quindi la partecipazione al rito della canonizzazione e infine con una giornata dedicata al ringraziamento.In seguito alla giornata del 19. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

