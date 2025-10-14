Barriere sul ponte troppo alte e visibilità ridotta | il Comune chiede lavori urgenti
Visibilità ridotta e rischi per l'incolumità degli automobilisti. Questi sono i motivi che hanno portato Raffaele Ambrosca, sindaco di Cancello ed Arnone ad inviare una richiesta urgente di interventi al Settore Viabilità della Provincia di Caserta.La problematica riguarda i lavori di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Una scena di un film d'azione ambientata nella vita reale. A Seattle, durante un inseguimento della polizia, un autista oltrepassa le barriere di accesso e salta il varco su un ponte rialzato. Gli agenti hanno successivamente recuperato l'auto vuota e danneggiat - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Lombardia, già 80 millimetri di pioggia a nord di Milano. Barriere mobili a Ponte Lambro. L'assessore: 'Massima attenzione'. Una frana nel Comasco. Allerta e scuole chiuse anche in Liguria #ANSA - X Vai su X