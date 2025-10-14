Barriere sul ponte troppo alte e visibilità ridotta | il Comune chiede lavori urgenti

Casertanews.it | 14 ott 2025

Visibilità ridotta e rischi per l'incolumità degli automobilisti. Questi sono i motivi che hanno portato Raffaele Ambrosca, sindaco di Cancello ed Arnone ad inviare una richiesta urgente di interventi al Settore Viabilità della Provincia di Caserta.La problematica riguarda i lavori di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

