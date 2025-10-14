La festa è cominciata poco dopo le 20, quando il risultato delle oltre 13.600 preferenze raccolte nel Collegio 3 aveva proiettato Brenda Barnini, oltre che in consiglio regionale, anche oltre le sue stesse aspettative. Alla Casa del popolo di Spicchio, dove si sono svolti i festeggiamenti, ad aspettarla di ritorno da Firenze - dove era stata con l’altro candidato del Pd, Giacomo Cucini per congratularsi col presidente Giani - c’erano i compagni e le compagne di partito, gli amici di sempre e tanti di quelli che l’hanno sostenuta in questa breve e intensa campagna per le regionali. "Sono tanto felice e non lo nascondo - racconta un po’ emozionata - Più di 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barnini e il record di preferenze: "Sono felice, oltre le aspettative"