Bariano. Marcia indietro del Comune sui lavori di riqualificazione del centro storico. Dopo aver annunciato l’avvio del cantiere tra la metà e la fine di ottobre, l’amministrazione ha deciso di rinviare l’intervento al nuovo anno. A spiegare la scelta è il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Luigi Gastoldi: “Abbiamo deciso di rinviare i lavori a gennaio per evitare disagi ai negozi e alla piazza, su cui tradizionalmente si svolgono le manifestazioni natalizie incluso l’allestimento dell’albero di natale e del presepe”. Nel frattempo non è ancora arrivato l’ok da parte della Soprintendenza necessario per poter partire con i lavori di riqualificazione della centralissima piazza Paganessi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bariano, slitta al 2026 il restyling del centro storico: lavori rinviati dopo Natale