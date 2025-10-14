Barcolana in 64mila arrivati in treno | in Fvg impennata di traffico ferroviario con i grandi eventi
Sono 115mila i viaggiatori in treno in occasione degli ultimi grandi eventi e sono stati il 64 per cento in più dell’anno scorso. Barcolana al traino con 64mila presenze sui regionali, seguita da Gusti di Frontiere (34.600) e dal Friuli Doc (15.700). Lo comunica Trenitalia. Anche le navi da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
