Barcellona si ferma anche Lewandowski | il bollettino

Justcalcio.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-14 10:48:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il Barcellona continua a fare i conti con una preoccupante emergenza infortuni. Dal 30 agosto, ogni settimana almeno uno o due giocatori sono finiti infermeria, spesso con problemi fisici di rilievo, come ricorda Marca. L’ultimo a fermarsi è una pedina fondamentale dell’attacco blaugrana: Robert Lewandowski. Martedì il club catalano ha ufficializzato lo stop dell’attaccante polacco, vittima di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La nota diramata dalla società precisa che i tempi di recupero dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio, ma la sua presenza per il Clásico del 26 ottobre contro il Real Madrid sembra ormai altamente improbabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

