Barcellona collaborazione con Ed Sheeran verso El Clasico | di cosa si tratta
. La sinergia è contestuale alla partnership con Spotify Il Barcellona ha annunciato una nuova e sorprendente collaborazione con il celebre cantautore inglese Ed Sheeran in vista dell’attesissimo “El Clásico” contro il Real Madrid. Una mossa che mira a fondere calcio e musica, entusiasmando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Maglie da calcio 2025-2026, ufficialità e anticipazioni sulle big d'Europa: collaborazione Ed #Sheeran e #Barcellona FOTO #SkySport - X Vai su X
Roberto Pantè. Leona Lewis · Now We Are Free (From "Gladiator"). Il dietro le quinte, durante la grande mostra "Pompei e L'ultimo Gladiatore", presso il Museo Marittimo di Barcellona, in collaborazione con il Mann di Napoli. Direzione Artistica di Roberto Pant - facebook.com Vai su Facebook
Arriva l'ufficialità: il logo del nuovo album di Sheeran sulle maglie del Barça nel Clasico - Barcellona e Spotify accendono il Clásico con una novità assoluta: Ed Sheeran diventa il primo artista pop maschile a comparire sulla maglia. tuttomercatoweb.com scrive
Il Barcellona “compra” Ed Sheeran per il Clásico: indosserà la sua maglia contro il Real Madrid - Per il Clásico il Barcellona indosserà la maglia con il logo di Ed Sheeran: altra collaborazione per i blaugrana con un musicista Sarà Ed Sheeran l’artista che firmerà la maglia del Barcellona nel ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Il Barcellona ha un nuovo rinforzo per il Clasico: Ed Sheeran - Il prossimo 26 ottobre è in programma il big match con il Real Madrid. Scrive sportal.it