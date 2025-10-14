Barca a vela inclusiva per curare l’autismo

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le escursioni in barca a vela per i pazienti del Servizio Psichiatrico Territoriale (Spt) di Codigoro, sono state un’iniziativa capace di coniugare il valore dell’ inclusione con il benessere psico-fisico e l’opportunità di mettersi in gioco a contatto con la natura presso il Circolo Nautico di Volano. Si tratta di un ciclo di escursioni in barca a vela con finalità terapeutico-riabilitative rivolto a giovani pazienti del Spt codigorese che afferisce all’Ausl. Il progetto, che si inserisce all’interno di un più ampio percorso di interventi riabilitativi sul territorio, è stato ideato e realizzato durante la stagione estiva da un’équipe multidisciplinare del Spt di Codigoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

