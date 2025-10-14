Nuove scintille agitano il dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2025, e stavolta al centro del ciclone c’è Barbara D’Urso. Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, è emerso un retroscena che sta infiammando il gossip televisivo. Il giornalista Domenico Marocchi ha riportato alcuni segnali di tensione tra i concorrenti del celebre show di Rai 1, facendo intendere che non tutti i protagonisti nutrano simpatia reciproca. In particolare, sembrano essersi inaspriti i rapporti tra la conduttrice partenopea e due volti noti del mondo sportivo: Fabio Fognini e Filippo Magnini. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso nella bufera, Fognini e Magnini si scagliano contro di lei: caos a Ballando con le stelle