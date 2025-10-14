Barbara d’Urso divide Ballando con le Stelle | scintille e accuse dietro le quinte
Retroscena esplosivi su Ballando con le Stelle 2025: la d’Urso al centro di tensioni e sospetti di favoritismi. Scopri cosa è successo. Qualcosa bolle in pentola a Ballando con le Stelle? Dietro i riflettori del celebre talent show, le tensioni si fanno sempre più evidenti. Protagonista del nuovo retroscena: Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, Domenico Marocchi ha svelato alcuni malumori che animano il backstage del programma condotto da Milly Carlucci. Il clima tra i VIP in gara non sarebbe dei più distesi, e a far scattare la scintilla sarebbe stata l’ultima esibizione della d’Urso con il ballerino Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
News recenti che potrebbero piacerti
Un uragano in bianco! Cosa ha indossato Barbara D'Urso per la sua esibizione a Ballando con le stelle - facebook.com Vai su Facebook
Mentre balla Barbara D'Urso (durante il ballo intorno al 22%), Canale 5 va sopra di 10 punti. #tusiquevales #BallandoConLeStelle - X Vai su X
“Il momento più finto della puntata”, Barbara D’Urso a Ballando divide il web - Ieri 27 settembre ha debuttato sui teleschermi di Rai 1 la prima puntata di Ballando con le stella, che quest’anno celebrerà i ... Si legge su msn.com
Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, cachet stellare: lei fa chiarezza - Barbara D’Urso ricomincia da Ballando con le Stelle: “Scegliere un posto come questo scalda il cuore”. Lo riporta dilei.it
Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: "Non è ripiego. Cachet astronomico? Molto lontano da realtà" - "La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Come scrive adnkronos.com