Retroscena esplosivi su Ballando con le Stelle 2025: la d’Urso al centro di tensioni e sospetti di favoritismi. Scopri cosa è successo. Qualcosa bolle in pentola a Ballando con le Stelle? Dietro i riflettori del celebre talent show, le tensioni si fanno sempre più evidenti. Protagonista del nuovo retroscena: Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, Domenico Marocchi ha svelato alcuni malumori che animano il backstage del programma condotto da Milly Carlucci. Il clima tra i VIP in gara non sarebbe dei più distesi, e a far scattare la scintilla sarebbe stata l’ultima esibizione della d’Urso con il ballerino Pasquale La Rocca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Barbara d’Urso divide Ballando con le Stelle: scintille e accuse dietro le quinte